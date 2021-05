Covid, in aumento i positivi tra gli alunni, in calo tra docenti e Ata. Monitoraggio USR Sicilia (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia prosegue la rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19, al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuole Siciliane L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) L'Ufficio Scolastico Regionale dellaprosegue la rilevazione dei dati sui contagi deglida-19, al fine di monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nelle scuolene L'articolo .

qnazionale : Festa Inter? 'Ci aspettiamo un aumento dei contagi tra 15 giorni' - orizzontescuola : Covid, in aumento i positivi tra gli alunni, in calo tra docenti e Ata. Monitoraggio USR Sicilia - Canna2511 : @Inter Prima ritroviamoci tutti qui ??tra qualche settimana per l'aumento dei contagi.... #Covid #amala #Inter19 #Inter - abruzzoweb : COVID ABRUZZO, EFFETTO VACCINI: MENO VITTIME. AUMENTO CONTAGI, MA CALO DEI RICOVERI - TeleCapriNews : Covid: in Campania secondo gli ultimi dati sono 1352 casi positivi su 14.087 tampomi, e 11 decessi. In aumento i ri… -