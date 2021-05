Bologna, donna uccisa trovata in un cassonetto. Il fidanzato si è impiccato (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cadavere di una donna di 31 anni, originaria del Camerun, è stato trovato dalla polizia di Bologna nel pomeriggio del 2 maggio in un cassonetto di via Togliatti. Gli agenti sono intervenuti dopo che le coinquiline della giovane ne avevano segnalato la scomparsa dalla notte precedente. I poliziotti, contestualmente, si sono recati in casa del fidanzato della donna, anche lui camerunense, e qui lo hanno trovato impiccato. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 maggio 2021) Il cadavere di unadi 31 anni, originaria del Camerun, è stato trovato dalla polizia dinel pomeriggio del 2 maggio in undi via Togliatti. Gli agenti sono intervenuti dopo che le coinquiline della giovane ne avevano segnalato la scomparsa dalla notte precedente. I poliziotti, contestualmente, si sono recati in casa deldella, anche lui camerunense, e qui lo hanno trovato

