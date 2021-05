Bitcoin viaggia sui 58mila dollari, nuovo record per Ethereum (Di lunedì 3 maggio 2021) Ethereum, la criptovaluta creata nel 2015, ha registrato oggi un nuovo record a 3.204 dollari. Attualmente viaggia intorno ai 3.172 dollari, in progressione dell’8,57%. Il Bitcoin, la regina delle criptovalute, invece, viaggia sui 58.885 dollari, in progressione del 3,63%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021), la criptovaluta creata nel 2015, ha registrato oggi una 3.204. Attualmenteintorno ai 3.172, in progressione dell’8,57%. Il, la regina delle criptovalute, invece,sui 58.885, in progressione del 3,63%. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ultimenotizie : Ethereum, la criptovaluta creata nel 2015, ha registrato oggi un nuovo record a 3.204 dollari. Attualmente viaggia… - fisco24_info : Bitcoin viaggia sui 58mila dollari, nuovo record per Ethereum: La criptovaluta creata nel 2015 ha registrato oggi i… - zazoomblog : Criptovalute: Bitcoin viaggia sui 58 mila dollari nuovo record per Ether a 3.200 dlr - #Criptovalute: #Bitcoin… - TV7Benevento : Criptovalute: Bitcoin viaggia sui 58 mila dollari, nuovo record per Ether a 3.200 dlr... -