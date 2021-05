Ascolti tv ieri, 2 maggio: trionfa Venier con Domenica In. D’Urso sconfitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua il successo per zia Mara su Rai1 al timone dello storico contenitore della Domenica. Barbara sconfitta anche da Francesca Fialdini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua il successo per zia Mara su Rai1 al timone dello storico contenitore della. Barbaraanche da Francesca Fialdini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio ottimi ascolti oltre 1 milione e 200 mila @RaiDue per @tg2motori segna 1.271.000 spettatori al 7… - RadioSoap2 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV di ieri, domenica 2 maggio 2021 La Compagnia del Cigno vince con il 15.47%, Avanti un Altro14% https://t.c… - tvblogit : Ecco gli #ascoltitv di ieri - davidemaggio : #AscoltiTV di ieri, domenica 2 maggio 2021 La Compagnia del Cigno vince con il 15.47%, Avanti un Altro14% - nctyjae : cioè non posso crederci che mia sorella sta guardando cose in coreano e 'ieri hanno nominato il gruppo che ascolti'… -