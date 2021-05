Ascolti Tv 2 maggio | Boni vince ma rimane lontano dalle medie Rai Fazio e Giletti Santoro in tour su La7 stabili Tv8 vola con F1 e MotoGp in day time

(Di lunedì 3 maggio 2021)calcio: lo scudetto dell’Inter ma anche i Motori influenzano il pomeriggio generalista. Lo scudetto dell’Inter, la vittoria della Ducati in, la solita Mercedes in Formula 1. Lo sport ha caratterizzato l’offerta tv di domenica 2. Ieri – poi, alla sera – la nuova puntata di La compagnia del cigno2 con Alessio, Anna Valle e tanti giovani talenti e con Ornella Vanoni guest star, è arrivata a 3,553 milioni di spettatori con il 15,5% mostrandosi in progresso, sia pure contenuto (3,390 milioni di spettatori con il 14,7% sette giorni prima). Ma è bastato a superare il bilancio di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis calato a 3,054milioni ed il 14% (a quota 3,152 milioni e 14,2% sette giorni prima). A mischiare le carte, i target e i flussi, non è stato il calcio, che ha avuto un impatto ...

... ancora un fine settimana di grandi: premiata anche la conduzione in solitaria di Monica Setta E' stato un altro weekend di grandiper Unomattina in famiglia quello dell'1 e 2, ...Redazione Sorrisi Rai1, La compagnia del cigno : 3.553.000 spettatori (share 15,47%) Canale 5, Avanti un altro! Pure di sera : 3.054.000 spettatori (share 14,00%) Rai2, The Rookie : 1.198.000 ...