Addio a Nathan Jung | morto l' attore volto di Star Trek | A - Team e Kung Fu

ParamountItalia : Addio a uno dei pochi ad aver avuto l'onore di lavorare sia con Bruce Lee che con il figlio Brandon Lee #NathanJung… - SpikeItalia : Ci lascia uno dei pochi attori ad aver avuto l'onore di lavorare sia con Bruce Lee che con il figlio Brandon Lee… - Gazzettino : Addio a #nathan jung, morto attore volto di Star Trek, A-Team e Kung Fu - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Addio a #nathan jung, morto volto di Star Trek, A-Team e Kung Fu - Perla19733917 : RT @claudio_2022: Addio a Nathan Jung, morto volto di Star Trek, A-Team e Kung Fu. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Nathan

ilmessaggero.it

Jung è stato anche uno dei pochi attori a poter vantare di aver lavorato sia con Bruce Lee che con il figlio Brandon, avendo affiancato il primo in una puntata della serie 'Arrivano le spose' (...Jung è stato anche uno dei pochi attori a poter vantare di aver lavorato sia con Bruce Lee che con il figlio Brandon, avendo affiancato il primo in una puntata della serie 'Arrivano le spose' (...L'attore statunitense Nathan Jung, noto per aver recitato nelle serie tv «Star Trek», «A-Team» e «Kung Fu», è morto all'età di 74 anni a ...Nathan Jung, noto per aver recitato nelle serie tv "Star Trek", "A-Team" e "Kung Fu", è morto all'età di 74 anni a Los Angeles. L'annuncio della scomparsa dell'attore statunitense, avvenuta il 24 apri ...