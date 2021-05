Tuffi, Tocci-Marsaglia staccano il pass olimpico dai 3 metri syncro! Coppa del Mondo alla Gran Bretagna (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda giornata della Coppa del Mondo di Tuffi 2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella seconda finale prevista, quella dal trampolino synchro 3 metri uomini (dopo la piattaforma 10m synchro donne), l’Italia, composta da Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, compie un’impresa straordinaria e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020 al termine della competizione più bella in assoluto vista fin qui, dai contenuti tecnici altissimi, grazie soprattutto alle prestazioni di Gran Bretagna, Germania e degli stessi azzurri. Sensazionali davvero Tocci e Marsaglia, già vicini a quota 100 sugli obbligatori, ma poi bravissimi sui ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Seconda giornata delladeldi2021 al Tokyo Acquatic Centre, teatro poi delle competizioni a cinque cerchi fra poco più di due mesi, sempre in Giappone. Nella seconda finale prevista, quella dal trampolino synchro 3uomini (dopo la piattaforma 10m synchro donne), l’Italia, composta da Giovannie Lorenzo, compie un’impresa straordinaria e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020 al termine della competizione più bella in assoluto vista fin qui, dai contenuti tecnici altissimi, grazie soprattutto alle prestazioni di, Germania e degli stessi azzurri. Sensazionali davvero, già vicini a quota 100 sugli obbligatori, ma poi bravissimi sui ...

