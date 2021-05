Smart Power alla Casa Bianca. I primi 100 giorni di Biden secondo Dottori (Di domenica 2 maggio 2021) Lo scorso 30 aprile Joe Biden ha trascorso alla Casa Bianca il suo centesimo giorno da Presidente degli Stati Uniti: una data simbolica, che offre il pretesto per azzardare un primo giudizio sul suo operato. Sono del resto già molti coloro che si sono cimentati in questo esercizio, con risultati assai più variegati di quanto non sia apparso dalla lettura del grosso della stampa italiana, piuttosto appiattita su un tono celebrativo. In realtà, le valutazioni espresse riflettono la forte polarizzazione che ha caratterizzato negli ultimi anni la politica americana, con i sostenitori dell’agenda liberal cavalcata da Biden che si dichiarano soddisfatti della sterzata impressa dal Presidente statunitense alla condotta del proprio paese e i conservatori che invece tendono ad ... Leggi su formiche (Di domenica 2 maggio 2021) Lo scorso 30 aprile Joeha trascorsoil suo centesimo giorno da Presidente degli Stati Uniti: una data simbolica, che offre il pretesto per azzardare un primo giudizio sul suo operato. Sono del resto già molti coloro che si sono cimentati in questo esercizio, con risultati assai più variegati di quanto non sia apparso dlettura del grosso della stampa italiana, piuttosto appiattita su un tono celebrativo. In realtà, le valutazioni espresse riflettono la forte polarizzazione che ha caratterizzato negli ultimi anni la politica americana, con i sostenitori dell’agenda liberal cavalcata dache si dichiarano soddisfatti della sterzata impressa dal Presidente statunitensecondotta del proprio paese e i conservatori che invece tendono ad ...

chrisneel : Dl Proroghe: freno allo smart working nella PA, più tempo per il Golden Power - filoage : Dl Proroghe: freno allo smart working nella PA, più tempo per il Golden Power - infoitinterno : Dallo smart working ai documenti, passando per il Golden power: cosa c'è nella bozza del Dl Proroghe - StartComNews : Dl Proroghe: freno allo smart working nella PA, più tempo per il Golden Power - comunica_rp : Dl Proroghe: freno allo smart working nella PA, slitta il Golden Power -