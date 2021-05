Scudetto Inter, Nainggolan: “Ve lo siete meritato, contento per voi” (FOTO) (Di domenica 2 maggio 2021) “Ve lo siete meritato ragazzi. Congratulazioni per lo Scudetto, sono contento per voi”. Questo il messaggio che Radja Nainggolan ha voluto rivolgere ai suoi ex compagni dell’Inter, vincitori dello Scudetto, tramite una storia di Instagram. Il centrocampista belga, ora al Cagliari, è ancora di proprietà dei nerazzurri, che lo avevano acquistato nel 2018. Di seguito, la FOTO con il messaggio di Nainggolan. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “Ve loragazzi. Congratulazioni per lo, sonoper voi”. Questo il messaggio che Radjaha voluto rivolgere ai suoi ex compagni dell’, vincitori dello, tramite una storia di Instagram. Il centrocampista belga, ora al Cagliari, è ancora di proprietà dei nerazzurri, che lo avevano acquistato nel 2018. Di seguito, lacon il messaggio di. SportFace.

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - valentinolazaro : SCUDETTO! ?? Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi! ???? @Inter - raed_Inter : RT @dellas8427: #Inter - la sede dell’Inter in festa per lo scudetto. La dirigenza salta al grido “Chi non salta rossonero è” @fcin1908it h… - cadiamofelici : l’inter vince lo scudetto e noi abbiamo il filo, praticamente si è ribaltato tutto -