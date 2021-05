Non solo Fedez. Le censure del Primo Maggio, dal depistaggio di Elio al condom-ostia dei Management (Di domenica 2 maggio 2021) Il concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni è stato per molto tempo uno degli eventi musicali italiani più attesi. Più volte l’appuntamento ha ospitato sul palco discorsi a favore dei diritti civili, a volte spiazzando gli stessi organizzatori e facendolo in modo non gradito alla Rai (che ne cura la diretta televisiva). Prima del caso Fedez, che ha superato la presunta censura della Rai per fare il suo discorso a favore del ddl Zan contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, ci sono stati altri momenti di rottura tra artisti e istituzioni. Vale la pena ricordarne un paio. L’esibizione degli Elio e le Storie Tese nel 1991 Sono passati trent’anni da quando la band Elio e le Storie Tese «depistò» la Rai e gli organizzatori del Concertone fingendo di attaccare con la canzone ... Leggi su open.online (Di domenica 2 maggio 2021) Il concertone delin piazza San Giovanni è stato per molto tempo uno degli eventi musicali italiani più attesi. Più volte l’appuntamento ha ospitato sul palco discorsi a favore dei diritti civili, a volte spiazzando gli stessi organizzatori e facendolo in modo non gradito alla Rai (che ne cura la diretta televisiva). Prima del caso, che ha superato la presunta censura della Rai per fare il suo discorso a favore del ddl Zan contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, ci sono stati altri momenti di rottura tra artisti e istituzioni. Vale la pena ricordarne un paio. L’esibizione deglie le Storie Tese nel 1991 Sono passati trent’anni da quando la bande le Storie Tese «depistò» la Rai e gli organizzatori del Concertone fingendo di attaccare con la canzone ...

