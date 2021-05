MotoGP, Test Jerez 3 maggio: si torna in pista, occasione per Valentino Rossi (Di domenica 2 maggio 2021) Lunedì 3 maggio andranno in scena i Test della MotoGP a Jerez de la Frontera, dove oggi si è disputato il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale. I piloti avranno dunque a disposizione un’intera giornata sul circuito iberico, in modo da poter Testare delle novità ed effettuare delle migliorie alle moto in vista delle pRossime gare. I centauri dovranno sfruttare al meglio queste ore in modo da progredire, anche perché gli ultimi Test risalgono a quelli pre-stagionali in Qatar. Ci saranno poi altre due finestre nel corso di questa annata agonistica: 7 giugno a Barcellona e 21 settembre a Misano. Nelle dichiarazioni rilasciate dopo la gara odierna, Valentino Rossi ha puntato molto su questi Test, ritenendoli ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Lunedì 3andranno in scena idellade la Frontera, dove oggi si è disputato il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale. I piloti avranno dunque a disposizione un’intera giornata sul circuito iberico, in modo da poterare delle novità ed effettuare delle migliorie alle moto in vista delle pme gare. I centauri dovranno sfruttare al meglio queste ore in modo da progredire, anche perché gli ultimirisalgono a quelli pre-stagionali in Qatar. Ci saranno poi altre due finestre nel corso di questa annata agonistica: 7 giugno a Barcellona e 21 settembre a Misano. Nelle dichiarazioni rilasciate dopo la gara odierna,ha puntato molto su questi, ritenendoli ...

