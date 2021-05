MotoGP | colpaccio Ducati a Jerez Vittoria 15 anni dopo Capirossi su uno dei circuiti più ostici

(Di domenica 2 maggio 2021) Giornata storica ade la Frontera per la, che torna a vincere sul tracciato andaluso15di digiuno mettendo a segno addirittura una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale. La casa di Borgo Panigale non si imponeva ain top class dal 2006, quando Lorisdominò la tappa inaugurale di quel campionato rifilando oltre 4? alle Honda di Dani Pedrosa e Nicky Hayden. Quest’oggi è stato Jack Miller a riportare la Rossa davanti a tutti sul circuito intitolato ad Angel Nieto, grazie ad una prestazione pressoché perfetta tra qualifiche e gara. Il talentuoso 26enne australiano, al secondo successo della carriera in(il primo con i colori della ...

C'è Gardner davanti, come al solito efficacissimo, ma Sam Lowes ha sfiorato il colpaccio, regalando emozioni a manciate. Il suo ultimo giro resterà negli annali, dopo due settori velocissimi, il profumo del record nel casco, all'ultima curva l'inglese ha tentato l'impossibile. Giornata storica a Jerez de la Frontera per la Ducati, che torna a vincere sul tracciato andaluso dopo 15 anni di digiuno mettendo a segno addirittura una clamorosa doppietta nel Gran Premio di Spagna. Ottima prestazione anche di Bezzecchi, secondo. Il pilota italiano del Federal Oil Gresini si mette al comando della gara di Jerez fin dalle prime curve e ci rimane fino alla bandiera a scacchi.