Miracolo! A Napoli si scioglie in sangue di San Gennaro (Di domenica 2 maggio 2021) Al Duomo di Napoli si è sciolto il sangue di San Gennaro. Dopo un giorno di preghiere, San Gennaro ha ripetuto il miracolo dello scioglimento del sangue. È stato l’arcivescovo Domenico Battaglia a dare l’annuncio alle 17.42. Sia ieri che nella mattinata di oggi, infatti, il sangue era rimasto solido mentre erano continuate le preghiere e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Al Duomo disi è sciolto ildi San. Dopo un giorno di preghiere, Sanha ripetuto il miracolo dello scioglimento del. È stato l’arcivescovo Domenico Battaglia a dare l’annuncio alle 17.42. Sia ieri che nella mattinata di oggi, infatti, ilera rimasto solido mentre erano continuate le preghiere e L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

repubblica : San Gennaro, il miracolo non si è ripetuto - fanpage : ??Ultim'ora. Anche questa volta il sangue di #sangennaro non si è sciolto. - MediasetTgcom24 : Napoli, non si ripete il miracolo del sangue di San Gennaro: è la seconda volta consecutiva #SanGennaro… - DiDimiero : RT @repubblica: ?? Napoli, dopo una giornata di preghiere si e' ripetuto il miracolo di San Gennaro - Luciaritrovato : Napoli, si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. +++È stato #Fedez+++ #SanGennaro #napoli #sischerza -