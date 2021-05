Meteo con STRAPPO alla Primavera, dal CALDO alla TEMPESTA (Di domenica 2 maggio 2021) Meteo con STRAPPO alla Primavera.Dobbiamo stare molto attenti, mai scherzare col fuoco perché si rischiano enormi scottature. Vogliamo il CALDO? E’ arrivato e ne arriverà altro, anche più forte. Quando? Tra qualche giorno. Non sarà il tipico CALDO tardo primaverile, che a maggio ovviamente ci starebbe tutto. Sarà un CALDO probabilmente asfissiante, il CALDO proveniente dal Nord Africa, dal Sahara, quel CALDO che fa schizzare le temperature su valori troppo alti. Basti pensare che le massime potrebbero arrivare a toccare quota 35°C, vi sembra normale? Non, non sarebbe normale. Dal troppo CALDO ai troppi temporali. Rischio alto anzi, vista la direzione intrapresa dai modelli previsionali verrebbe da ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 2 maggio 2021)con.Dobbiamo stare molto attenti, mai scherzare col fuoco perché si rischiano enormi scottature. Vogliamo il? E’ arrivato e ne arriverà altro, anche più forte. Quando? Tra qualche giorno. Non sarà il tipicotardo primaverile, che a maggio ovviamente ci starebbe tutto. Sarà unprobabilmente asfissiante, ilproveniente dal Nord Africa, dal Sahara, quelche fa schizzare le temperature su valori troppo alti. Basti pensare che le massime potrebbero arrivare a toccare quota 35°C, vi sembra normale? Non, non sarebbe normale. Dal troppoai troppi temporali. Rischio alto anzi, vista la direzione intrapresa dai modelli previsionali verrebbe da ...

