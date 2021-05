Manola Moslehi | ex concorrente di Amici | oggi fa la conduttrice | ecco com’è diventata

Leggi su kronic

(Di domenica 2 maggio 2021)è partita dalla scuola di ‘’, arrivando a diventareunaradiofonica di successo. Avete visto(Instagram)Dalla scuola di ‘‘, nel corso del tempo, sono stati tanti gli alunni che, pur non vincendo il programma, hanno proseguito la propria carriera da artisti. Nei modi più disparati, talvolta anche allontanandosi parzialmente dall’essenza di quello che avevano mostrato durante il programma di Maria De Filippi. Eppure, il talento paga e come questo anche la dedizione all’interno di un molto complesso come quello dello spettacolo. Si pensi, ad esempio, al percorso di Stefano De Martino, da alunno di ‘’ a conduttore in prima ...