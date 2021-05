LIVE Tuffi | Coppa del Mondo in DIRETTA | Batki-Pellacani e Tocci-Marsaglia all’assalto delle Olimpiadi!

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv e streamingdelTokyo 2021 – I convocati dell’Italia per ladeldi Tokyo – i pass olimpici in palio gara per gara. Il regolamento – Le speranze di qualificazione olimpica per l’Italia – La presentazione della tappa dideldia Tokyo – Il terzo posto di Bertocchi-nel trampolino 3 metri synchro donne – La cronaca della piattaforma 10 metri synchro uomini Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata di gare delladeldiprevista a Tokyo dall’1 al 6 maggio, valida per la qualificazione ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Coppa del Mondo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni - #Tuffi #Coppa… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tuffi

OA Sport

RIVIVI ILDELLA FINALE CRONACA - Buon avvio di Bertocchi/Pellacani, che nei primi duenon brillano ma restano in scia della Germania. Bene le azzurre anche nel primo tuffo libero, ma è ...... puoi tranquillamente seguire dei tutorial su youtube o delle lezionisui social. Ci sono ... incluso un allenamento vario che include squat,tricipiti e calci d'asino.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv e streaming Coppa del Mondo Tokyo 2021 - I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Tokyo - i pass olimpici in palio gara per gara ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26: Grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani mattina alle 9. Buona giornata! 12.25: Domani alle 9 la finale della piattaforma femminile 10 me ...