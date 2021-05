L'appello dell'attore (Di domenica 2 maggio 2021) Massimo Boldi ha lanciato un appello chiedendo di riaprire le Rsa alle visite. L'attore ha sottolineato che gli anziani si stanno deprimendo. Massimo Boldi: “Riaprite le Rsa alle visite, gli anziani si deprimono e si sentono abbandonati” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 2 maggio 2021) Massimo Boldi ha lanciato unchiedendo di riaprire le Rsa alle visite. L'ha sottolineato che gli anziani si stanno deprimendo. Massimo Boldi: “Riaprite le Rsa alle visite, gli anziani si deprimono e si sentono abbandonati” su Notizie.it.

TgLa7 : Sono stati #assolti Mina #Welby e Marco #Cappato, rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione Luca C… - RaiNews : #Eutanasia, confermata in appello l'assoluzione di Mina Welby e Marco Cappato, copresidente e tesoriere dell'associ… - meurda77 : @LucianoBarraCar Perchè dobbiamo farci insegnare come si sta al mondo dai tedeschi? Adesso ci vogliono anche abolir… - ffortuzzi : Terribile. La @cgilnazionale che scade nello slogan più orribile dell'ultimo secolo. Non un appello all'unità della… - roccapiemonte : APPELLO AGLI ITALIANI, CHIEDIAMO L'INTERVENTO DELL'ESERCITO. GOVERNO NUOVO, CAPACE CHE COMBATTA LO SCHIAVISMO. -