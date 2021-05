La frase di Mou che fa tremare l'Inter (Di domenica 2 maggio 2021) "Con l'Inter ho vinto tutto, c'è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte", il commento di Mourinho al Times Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 maggio 2021) "Con l'ho vinto tutto, c'è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte", il commento di Mourinho al Times

José Mourinho, un uomo che o si ama o si odia ' Vi prego di non chiamarmi arrogante, ma sono campione d'Europa e penso di essere speciale.' Fu questa la frase di apertura di Mou nella conferenza di presentazione al Chelsea, dopo aver vinto pochi ...

Da Herrera a Mourinho: resistenza e ripartenze sono nel Dna dell'Inter E' nel suo Dna: quante volte si sente e si legge questa frase a proposito di un giocatore. Nella scienza il Dna è l'acido desossiribonucleico e contiene le informazioni genetiche di un organismo vivente. Nel linguaggio comune esprime le caratteristiche di ...

Il capolavoro psicologico di Mourinho in Barcellona-Inter 2010: così annientò il Camp Nou Il 28 aprile 2010 l’Inter di José Mourinho perse 1-0 in casa del Barcellona di Pep Guardiola, ma si qualificò alla finale di Champions League ...

