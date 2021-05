Inter Campione d’Italia | arriva lo scudetto dopo 11 anni

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - capuanogio : L'#Inter è campione d'Italia ???? per la 19° volta nella sua storia - IlCalcioGT : RT @TMit_news: Ora anche la matematica dà ragione all'#Inter, campione d'Italia per la 1?9?.a volta ?????? - GiamboiK : Grazie a Pioli, Inter campione d'Italia?? -

Matteo Marani analizza la stagione dei protagonisti del titolo nerazzurro. Conte, Lukaku e Barella su tutti: voti e i giudizi dello scudetto ...Candidato al ruolo di futuro capitano per l'plasmata da Antonio Conte. "Un predestinato " ... sana arroganza, il talento speso tra gregariato di lusso, impennate di tremendismo, colpi daLo Scudetto è dell'Inter, campione d'Italia per la stagione 2020/21. Dopo la fuga decisiva delle ultime settimane al vertice del campionato, è arrivato anche il conforto della matematica in seguito ...Fischio finale al Mapei Stadium, e solo pari per l'Atalanta. L'Inter è aritmeticamente campione d'Italia per la diciannovesima volta.