F1, GP Portogallo 2021. Bottas befferà Hamilton e Verstappen anche in gara? Le Ferrari con strategie diverse (Di domenica 2 maggio 2021) Nella giornata odierna, alle ore 16.00 italiane, l’autodromo di Portimao sarà teatro del Gran Premio del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di Formula Uno. Sulla spettacolare pista dell’Algarve si annuncia una gara più incerta del previsto, soprattutto perché il vento, il traffico e i track limits hanno sparigliato le carte in qualifica. Così, un po’ a sorpresa, sarà Valtteri Bottas a partire dalla pole position. Il finlandese, reduce da un orribile GP di Imola, ha reagito nel migliore dei modi e quest’oggi tenterà di far saltare il banco per provare a convincere chi di dovere a confermarlo in Mercedes anche nel 2022. Il trentunenne finnico, però, non avrà vita facile soprattutto perché alle sue spalle si staglia minacciosa la sagoma del compagno di squadra Lewis Hamilton, ieri ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Nella giornata odierna, alle ore 16.00 italiane, l’autodromo di Portimao sarà teatro del Gran Premio del, terzo round del Mondialedi Formula Uno. Sulla spettacolare pista dell’Algarve si annuncia unapiù incerta del previsto, soprattutto perché il vento, il traffico e i track limits hanno sparigliato le carte in qualifica. Così, un po’ a sorpresa, sarà Valtteria partire dalla pole position. Il finlandese, reduce da un orribile GP di Imola, ha reagito nel migliore dei modi e quest’oggi tenterà di far saltare il banco per provare a convincere chi di dovere a confermarlo in Mercedesnel 2022. Il trentunenne finnico, però, non avrà vita facile soprattutto perché alle sue spalle si staglia minacciosa la sagoma del compagno di squadra Lewis, ieri ...

