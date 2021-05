Eva Grimaldi e Imma Battaglia | come si sono conosciute e la loro storia

Leggi su ck12

(Di domenica 2 maggio 2021) Evaraccontanosi, adessouna coppia, le due donne non si nascondono più e si mostrano senza filtri. Eva, chi è la sua compagna di vita da 7 anni:(Getty Images)Grazie al reality l’Isola dei Famosi,uscite allo scoperto per dichiarare ilamore dinanzi a tutta l’Italia, si vociferava che ci fosse qualcosa tra didopo che Raz Degan ne aveva parlato senza problemi. Nel momento in cui le due donne silasciate andare all’affetto e soprattutto al bacio sulla sabbia dell’Honduras, non cistati dubbi. Il vero nome di Eva ...