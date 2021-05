Ecco come la Francia di Macron riapre (con un occhio alle presidenziali) (Di domenica 2 maggio 2021) Il punto di Enrico Martial sulle nuove regole anti Covid in Francia In Francia, lunedì 3 maggio si conclude il mese di lockdown generale e relativamente morbido, con le scuole chiuse quindici giorni per le vacanze di primavera e il resto per lo più in didattica a distanza. Si prefigura una riapertura per tappe, fino a fine giugno, che il presidente Emmanuel Macron ha tracciato giovedì 29 aprile, in un incontro con i giornali e i media regionali. Si fa affidamento sui progressi nelle vaccinazioni, che saranno possibili a partire dai 18 anni e senza condizioni dal 15 giugno (comunque due settimane dopo la Germania, che lo prevede il 1° giugno). Sebbene con cautela, la prospettiva è di superamento dell’emergenza, cioè di un sostanziale cambio di scenario in cui collocare anche l’attività politica e pubblica, per superare l’immagine ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Il punto di Enrico Martial sulle nuove regole anti Covid inIn, lunedì 3 maggio si conclude il mese di lockdown generale e relativamente morbido, con le scuole chiuse quindici giorni per le vacanze di primavera e il resto per lo più in didattica a distanza. Si prefigura una riapertura per tappe, fino a fine giugno, che il presidente Emmanuelha tracciato giovedì 29 aprile, in un incontro con i giornali e i media regionali. Si fa affidamento sui progressi nelle vaccinazioni, che saranno possibili a partire dai 18 anni e senza condizioni dal 15 giugno (comunque due settimane dopo la Germania, che lo prevede il 1° giugno). Sebbene con cautela, la prospettiva è di superamento dell’emergenza, cioè di un sostanziale cambio di scenario in cui collocare anche l’attività politica e pubblica, per superare l’immagine ...

