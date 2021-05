Domenica In, Eva Grimaldi e Imma Battaglia: la nostra vita insieme (Di domenica 2 maggio 2021) Eva Grimaldi e la sua compagna sono state ospiti di Mara Venier e, insieme alla conduttrice, hanno ripercorso la loro vita insieme In studio ospiti di Mara Venier, Eva Grimaldi con la moglie Imma Battaglia che ha raccontato il rapporto che lega lei e la conduttrice da anni tra aneddoti e affetto. “Ho sempre capito che era così. Con un grande cuore. Ho insistito per averla accanto” ha confidato Eva Grimaldi tra risate e giochi. Le due si sono sposate due anni fa “e menomale che lo abbiamo fatto prima della pandemia” ha detto l’attrice. Eva Grimaldi e Imma Battaglia, due mondi che si sono trovati e innamorate. “Io sapevo chi fosse Eva Grimaldi, ma non mi interessava. Sono sempre stata io ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 maggio 2021) Evae la sua compagna sono state ospiti di Mara Venier e,alla conduttrice, hanno ripercorso la loroIn studio ospiti di Mara Venier, Evacon la moglieche ha raccontato il rapporto che lega lei e la conduttrice da anni tra aneddoti e affetto. “Ho sempre capito che era così. Con un grande cuore. Ho insistito per averla accanto” ha confidato Evatra risate e giochi. Le due si sono sposate due anni fa “e menomale che lo abbiamo fatto prima della pandemia” ha detto l’attrice. Eva, due mondi che si sono trovati e innamorate. “Io sapevo chi fosse Eva, ma non mi interessava. Sono sempre stata io ...

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso a Domenica In – Tra gli ospiti di Mara Venier anche Eva Grimaldi e… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso a Domenica In – Tra gli ospiti di Mara Venier anche Eva Grimaldi e… - PAprigliano : @Pallavolista3 @Peppe3112_ Eva, io tifo Milan dal 63. Quindi sono datato.?? Ne ho viste di cotte e di crude e non mi… - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn ospiti #AmbraAngiolini @AmorosoOF #EvaGrimaldi e #ImmaBattaglia @EnricoNigiotti @maravenierof - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti #AmbraAngiolini @AmorosoOF #EvaGrimaldi e #ImmaBattaglia @EnricoNigiotti @maravenierof -