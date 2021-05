Crew Dragon riporta 4 astronauti sulla Terra, Space X e Nasa esultano (Di domenica 2 maggio 2021) sulla navetta di Elon Musk tre americani e un giapponese che hanno passato sei mesi sulla Stazione ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 maggio 2021)navetta di Elon Musk tre americani e un giapponese che hanno passato sei mesiStazione ...

fattoquotidiano : SpaceX, la capsula Crew Dragon ha riportato sulla Terra i quattro astronauti della Stazione spaziale internazionale - Agenzia_Ansa : La capsula SpaceX Crew Dragon, con quattro astronauti dell'ISS a bordo, ha effettuato l'ammaraggio in Florida dopo… - RaiNews : Ha toccato Terra, dopo oltre 160 giorni nello spazio, la capsula Crew Dragon di @SpaceX che si era staccata dalla I… - Kualy2014 : RT @Agenzia_Ansa: Missione compiuta per la Crew 1, la prima missione operativa della navetta Crew Dragon della SpaceX. Dopo sei mesi rientr… - GPatagonico : La capsula Crew Dragon e’ ammarata in California -