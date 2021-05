Concerto 1 maggio, Salini: “Nessuna censura a Fedez o altri” (Di domenica 2 maggio 2021) “In merito all’intervento di Fedez al Concerto del Primo maggio, Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti”. Lo afferma l’Ad Rai Fabrizio Salini in una nota. “In questi tre anni – spiega – ho sempre cercato in tutti i modi di garantire che in Rai fosse assicurata pluralità di voci e di opinioni perché ritengo sia il principale obiettivo della mission di Servizio pubblico. Lo testimonia la nostra programmazione tutti i giorni su tutti i canali televisivi, in radio e su RaiPlay. Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) “In merito all’intervento dialdel Primo, Rai3 ha spiegato di non aver maitonéartisti né di aver chiesto testi per unadi qualsiasi tipo. Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti”. Lo afferma l’Ad Rai Fabrizioin una nota. “In questi tre anni – spiega – ho sempre cercato in tutti i modi di garantire che in Rai fosse assicurata pluralità di voci e di opinioni perché ritengo sia il principale obiettivo della mission di Servizio pubblico. Lo testimonia la nostra programmazione tutti i giorni su tutti i canali televisivi, in radio e su RaiPlay. Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun ...

