Caso Fedez, Di Nicola (M5s): ‘Mia riforma della Rai bloccata in Senato. Parole non bastano, serve legge per fermare le interferenze della politica’ (Di domenica 2 maggio 2021) “Dopo le dichiarazioni e i buoni propositi, bisogna rimboccarsi le maniche. Domani mattina vediamoci in Senato e facciamo decollare la riforma della Rai, che è un’autentica riforma di sistema e ha bisogno del contributo di tutti”. Dopo la denuncia di Fedez delle pressioni ricevute dai vertici Rai per il suo discorso al Concertone del 1 maggio, il Senatore del Movimento 5 stelle, Primo Di Nicola, lancia un appello ai partiti (anche al Pd, che oggi si è speso in dichiarazioni di solidarietà al cantante). Invita a fare autocritica e ricorda di aver depositato a inizio legislatura un disegno di legge per dare alla Rai “una governance autorevole e indipendente dalle interferenze della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “Dopo le dichiarazioni e i buoni propositi, bisogna rimboccarsi le maniche. Domani mattina vediamoci ine facciamo decollare laRai, che è un’autenticadi sistema e ha bisogno del contributo di tutti”. Dopo la denuncia didelle pressioni ricevute dai vertici Rai per il suo discorso al Concertone del 1 maggio, ilre del Movimento 5 stelle, Primo Di, lancia un appello ai partiti (anche al Pd, che oggi si è speso in dichiarazioni di solidarietà al cantante). Invita a fare autocritica e ricorda di aver depositato a inizio legislatura un disegno diper dare alla Rai “una governance autorevole e indipendente dalle...

BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - Lofacciodoma : RT @AnnalisaChirico: Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili, lo… - illusioneottica : RT @francotaratufo2: Ad #omnibusla7 stamattina parlano di fatti di 40 anni fa...e non c'è un minimo accenno al caso #Fedez + #Rai = #Censur… -