Calcio | Bonucci | ‘quest’anno Inter più forte ma la Juve si rialza sempre’

(Di domenica 2 maggio 2021) Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – “Si chiude un ciclo: ci abbiamo messo del nostro, abbiamo perso tanti punti ma l’è stata la più costante. Ha dimostrato di essere la piùin quest’anno, da oggi inizia un altro ciclo, dobbiamo trovare la fame di riprenderci quel che abbiamo lasciato dopo nove anni di vittorie. Complimenti all’ma lantus sisempre, continueremo a farlo”. Lo dice il difensore dellantus Leonardoai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sull’Udinese, in merito allo scudetto dell’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Al minuto 83 realizza undi rigore fischiato da Chieffi per un tocco di braccio (largo) di ... Altra mossa a sorpresa dietro, con, con la fascia di capitano, e non Chiellini. Il prescelto ...Gotti JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo,, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (84' Felix ... Nella ripresa,di rigore per il Sassuolo per un contatto tra Toloi e Traoré: al 51' Berardi ...Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – “Si chiude un ciclo: ci abbiamo messo del nostro, abbiamo perso tanti punti ma l’Inter è stata la più costante. Ha dimostrato di essere la più forte in quest’anno, da ogg ...I bianconeri si complicano la vita e ribaltano la situazione nel finale con una doppietta di CR7, mantenendo il posto in zona Champions League.