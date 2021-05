Uomini e Donne | Maria s’infuria con Armando e smaschera il suo gioco | anticipazioni

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021)Nella registrazione di oggi la De Filippi non ci ha visto più ed è intervenuta dopo che il Cavaliere ha mentito ancora su un bacio, intanto Elisabetta ha chiuso con Luca Pubblicato su 1 Maggio 2021 Oggi c’è stata una nuova registrazione di: lesvelano innanzitutto il ritorno diIncarnato, che è mancato per un po’ di puntate. Ma non sarà un ritorno tranquillo, a quanto pare. La puntata si aprirà con Biagio e Sara che comunicheranno di voler chiudere la conoscenza, anche se in studio pare non si capirà il perché di questa rottura. Gli opinionisti e la conduttrice stessa preferiranno non approfondire per rispetto di Sara visto che c’è stato qualcosa ...