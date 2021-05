Un Primo maggio di Pane e Rose (Di sabato 1 maggio 2021) E’ un Primo maggio sospeso. Sospeso perché la porta si è aperta: con le vaccinazioni, le opportunità del Next Generation Eu, gli incontri del governo con sindacati e imprese, le mobilitazioni. Eppure la sensibilità dice anche altro: che come avviene coi colpi di vento la porta può tornare a sbattere o malauguratamente a chiudersi. Se fossimo in quel film a non essere finito è il duello tra il buono (vaccino, scienza e volontari), il cattivo (il virus e chi ci specula), e il brutto (il lavoro che manca). Sono 900.000 i posti bruciati dalla pandemia, con la precarietà che penalizza donne, giovani e uno sfruttamento diffuso nei campi, nei sottoscala, nelle consegne di Amazon o per badanti e tate sotto pagate. Un tempo l’Italia ha retto anni drammatici anche grazie alle piazze, al diffondersi dei consigli di fabbrica, di quartiere, di scuola, civici. Con ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 maggio 2021) E’ unsospeso. Sospeso perché la porta si è aperta: con le vaccinazioni, le opportunità del Next Generation Eu, gli incontri del governo con sindacati e imprese, le mobilitazioni. Eppure la sensibilità dice anche altro: che come avviene coi colpi di vento la porta può tornare a sbattere o malauguratamente a chiudersi. Se fossimo in quel film a non essere finito è il duello tra il buono (vaccino, scienza e volontari), il cattivo (il virus e chi ci specula), e il brutto (il lavoro che manca). Sono 900.000 i posti bruciati dalla pandemia, con la precarietà che penalizza donne, giovani e uno sfruttamento diffuso nei campi, nei sottoscala, nelle consegne di Amazon o per badanti e tate sotto pagate. Un tempo l’Italia ha retto anni drammatici anche grazie alle piazze, al diffondersi dei consigli di fabbrica, di quartiere, di scuola, civici. Con ...

Ultime Notizie dalla rete : Primo maggio Extraliscio debutto al Concerto Primo Maggio/ 'Occasione importante e significativa' ... gli Extraliscio - band composta da Mirco Mariani, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara - hanno annunciato la loro presenza al Concertone del Primo Maggio 2021 , sul palco della Cavea dell'Auditorium ...

Landini, lavoro ha salvato il Paese, non sbloccare licenziamenti ... Maurizio Landini rilancia così il no allo sblocco dei licenziamenti dalla Ast di terni, uno dei tre luoghi simbolo scelti da Cgilo, Cisl e Uil per le manifestazioni unitarie del Primo Maggio In ...

Primo Maggio, la festa del lavoro in piazza Rai News Primo maggio, Marine Le Pen rende omaggio a Giovanna d'Arco Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Turchia, la polizia arresta decine di cittadini durante la manifestazione per il Primo Maggio 01 maggio, 14:19 Mondo Turchia, la polizia arresta decine di cittadini durante la manifestazione per il Primo Maggio. Il Paese ha da poco annunciato un nuovo lockdown per abbassar ...

