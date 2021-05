(Di sabato 1 maggio 2021) Splinter De Mooij era fino a ieri undel, squadra in cui era anche cresciuto. De Mooij però ha deciso dire ilper provare a rincorrere il sogno diun. L’ha annunciato con un post su Instagram. Quando sono stato scoperto dalnel 2013 e poi ho firmato il mio primo contratto da professionista, il mio sogno diun calciatore si è avverato. Dopo sette stagioni fantastiche, oggi ho informato la società che me ne andrò per realizzare il mio secondo sogno, cioèun. Inizierò i miei studi di medicina a settembre. Ringrazio il, lo staff dell’Academy e Key Sports per il meraviglioso allenamento e la guida che ho ...

alei1004 : @Marco_viscomi @Anakin77cr @LucianoMoggi @_grazy87 @DelPiero GIOCATORE PREFERITO: Zidane PARTITA PERFETTA: Psg-Juve… - napolista : Un giocatore del Feyenoord lascia il calcio a 19 anni per diventare un medico Si chiama Splinter De Mooij e ha annu… - emaparr : RT @C_Lo_S: GIOCATORE PREFERITO: Tevez PARITA PERFETTA: Milan - Juventus 1 a 6 (6.4.1997) ALLENATORE PREFERITO: Lippi DIRIGENTE PREFERITO:… - daju29ro : RT @alessioborghe71: @daju29ro @LGramellini @LucianoMoggi @DelPiero @kermit290179 @gabbores @ecambiaghi @Marco_viscomi @Gigliogiovanni5 @gr… - daju29ro : RT @Gianpax1: @daju29ro @LGramellini @LucianoMoggi @DelPiero @kermit290179 @gabbores @ecambiaghi @Marco_viscomi @Gigliogiovanni5 @alessiobo… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatore del

A centrocampo risulta poi irrinunciabile income Carraro, con Kastanos e Maiello che gli ... PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le mosseFrosinone (34giornata) PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ...I nerazzurri possono ottenere il 50% della futura rivendita, fattore che favorisce un suo possibile ritorno a costo ridotto. Nella stagione in corso il terzino sinistro classe 1997 si è ...L'ivoriano e il francese sono i giocatori di movimento più utilizzati: hanno dato segni di stanchezza nelle ultime partite, ma sono essenziali per i piani del tecnico rossonero ...I nerazzurri sono vicinissimi a uno scudetto che non vincono dal 2010. Oltre al successo in Calabria serve che l’Atalanta non passi a Reggio Emilia ...