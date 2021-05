Stato d’assedio in Congo proclamato dal presidente Félix Tshisekedi in due province (Di sabato 1 maggio 2021) Il presidente del Congo ha dichiarato lo Stato d’assedio in due province dove un gruppo islamista ha provocato vittime. Félix Tshisekedi ha richiamato l’articolo 85 della Costituzione. KINSHASA – Dichiarato lo Stato d’assedio nella Repubblica democratica del Congo. “Vista la gravità della situazione, il presidente ha informato il Consiglio dei ministri della sua decisione di proclamare, ai sensi dell’articolo 85 della Costituzione, uno Stato d’assedio nelle province settentrionali del Nord Kivu e dell’Ituri“, ha detto ieri sera il portavoce governativo Patrick Muyaya. Congo, la decisione di Félix ... Leggi su newsmondo (Di sabato 1 maggio 2021) Ildelha dichiarato loin duedove un gruppo islamista ha provocato vittime.ha richiamato l’articolo 85 della Costituzione. KINSHASA – Dichiarato lonella Repubblica democratica del. “Vista la gravità della situazione, ilha informato il Consiglio dei ministri della sua decisione di proclamare, ai sensi dell’articolo 85 della Costituzione, unonellesettentrionali del Nord Kivu e dell’Ituri“, ha detto ieri sera il portavoce governativo Patrick Muyaya., la decisione di...

