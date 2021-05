Saponara tiene vive le speranze dello Spezia | al Verona non basta la rete di Salcedo

(Di sabato 1 maggio 2021) Italiano beffa Juric nel finale. Al Bentegodi, le reti divalgono un punto per parte: gli scaligeri salgono a quota 42; i liguri raggiungono, invece, quota 34 e fanno un passo avanti fondamentale in chiave salvezza. Parte a razzo l'Hellasche dopo solo un minuto di gioco rischia di passare in vantaggio con Lasagna: l'ex Udinese calcia con il sinistro da posizione dubbia, ma la bandierina rimane giù. Provedel è costretto subito a distendersi per allontanare la conclusione pericolosa. Due minuti dopo la furia dell'attaccante scaligero non si è ancora placata: azione confusa nell'area di rigore, Lasagna attacca il primo palo e, di testa, anticipa Ismajli segnando il gol dell'1-0. L'esultanza viene bloccata dall'intervento del VAR che segnala una posizione di ...

L'Hellas molla la presa, lo Spezia trova il pari con un gran gol di. E' un punto chein vita. Ma nel finale c'è un giocatore in maglia bianca che sale in cattedra come se non sentisse ...© Getty Images Verona - Spezia 1 - 1:a galla le Aquile Salcedo si riscatta, però, subito: fischio di avvio della ripresa, Lazovic crossa in mezzo per l'attaccante che anticipa ...Al termine della gara del "Bentegodi", è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi: "È un punto importantissimo per noi, perché in questo finale di stagione d ...Il primo anticipo della 34^ giornata di Serie A è finito in pareggio tra Verona e Spezia: a Salcedo ha risposto Saponara ...