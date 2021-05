Rai Sport, scazzottata tra due giornalisti per il condizionatore. Uno finisce in ospedale (Di sabato 1 maggio 2021) Rai Sport scazzottata a Rai Sport. Una lite per futili motivi tra due giornalisti della testata si è trasformata ieri in un incontro di pugilato: in redazione a Saxa Rubra sono volati infatti pugni e spintoni che hanno costretto uno dei contendenti a delle cure in ospedale. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenute le Forze dell’ordine. Il Corriere della Sera, che riporta la notizia, riferisce che – secondo i primi accertamenti – il giornalista aggressore si occupa di boxe ed ha 58 anni, il collega segue il calcio e ne ha 52. I motivi della rissa, sui quali la Polizia sta cercando di fare chiarezza, sarebbero legati ad una discussione tra i due sul funzionamento del condizionatore in redazione. Sull’impianto di raffreddamento, insomma, gli animi si sono ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 maggio 2021) Raia Rai. Una lite per futili motivi tra duedella testata si è trasformata ieri in un incontro di pugilato: in redazione a Saxa Rubra sono volati infatti pugni e spintoni che hanno costretto uno dei contendenti a delle cure in. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenute le Forze dell’ordine. Il Corriere della Sera, che riporta la notizia, riferisce che – secondo i primi accertamenti – il giornalista aggressore si occupa di boxe ed ha 58 anni, il collega segue il calcio e ne ha 52. I motivi della rissa, sui quali la Polizia sta cercando di fare chiarezza, sarebbero legati ad una discussione tra i due sul funzionamento delin redazione. Sull’impianto di raffreddamento, insomma, gli animi si sono ...

