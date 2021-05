Primo maggio, Landini (Cgil): “Oggi è il momento di vaccinare, non è quello di licenziare” (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi, per il lavoro, "bisogna investire sulla salute, sulla sicurezza, sullo stato sociale: abbiamo visto il prezzo che abbiamo pagato a causa anche dei tagli alla sanità. Il nostro slogan per il Primo maggio, 'è il lavoro che cura l'Italia', indica che Oggi è il momento di vaccinare non è il momento di licenziare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 maggio 2021), per il lavoro, "bisogna investire sulla salute, sulla sicurezza, sullo stato sociale: abbiamo visto il prezzo che abbiamo pagato a causa anche dei tagli alla sanità. Il nostro slogan per il, 'è il lavoro che cura l'Italia', indica cheè ildinon è ildi". L'articolo .

