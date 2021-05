Primo maggio, Alex Britti: una rinascita, si riparte in pubblico (Di sabato 1 maggio 2021) Alla vigilia del concertone del Primo maggio a Roma, quest'anno nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, Alex Britti, tra i big che si esibiranno insieme a Gianna Nannini, Noel Gallagher e tanti altri, sui canali social dell'evento dice: "Per me il Primo è una nascita e in questo casa una rinascita, si ricomincia a suonare con un po' di pubblico, è una ripartenza, un bel segnale; anche lo scorso anno la musica non si era fermata, comunque un bel segnale, si è fermato un po' il pubblico ma la gente lo vede a casa, l'importante è non fermarsi del tutto. E' il Primo, una cosa importante, il Primo concerto che faccio dopo un sacco di tempo". Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 maggio 2021) Alla vigilia del concertone dela Roma, quest'anno nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica,, tra i big che si esibiranno insieme a Gianna Nannini, Noel Gallagher e tanti altri, sui canali social dell'evento dice: "Per me ilè una nascita e in questo casa una, si ricomincia a suonare con un po' di, è unanza, un bel segnale; anche lo scorso anno la musica non si era fermata, comunque un bel segnale, si è fermato un po' ilma la gente lo vede a casa, l'importante è non fermarsi del tutto. E' il, una cosa importante, ilconcerto che faccio dopo un sacco di tempo".

makkox : primo maggio - teatrolafenice : ?? «Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice» (Umberto Saba). Buongiorno e buon primo m… - LauraPausini : Non li vedete ma ci sono sempre. Sono tanti professionisti, per loro il lavoro è fermo da più di un anno. Con l’aug… - mEla_tir0 : RT @amaricord: FEDEZ SPUTTANA LA LEGA IN DIRETTA NAZIONE DURANTE IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 1/5/2021 IO C'ERO #1M2021 - mrcfsn : RT @ilgiornale: Un discorso politico al Concertone del Primo maggio per Fedez, che attacca tutti: accusa la Rai di voler tentare la censura… -