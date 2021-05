Pierfrancesco Favino | chi è il compagno di Anna Ferzetti?

(Di sabato 1 maggio 2021)è un attore italiano tra i più apprezzati del panorama del cinema italiano. Lui è il, da circa venti anni, diFerzetta, anche lei attrice. La donna oggi, sabato primo maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce a Roma il 24 agosto 1969, ha 52 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua passione per il mondo della recitazione e del teatro viene ben presto fuori, infatti si diploma all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. E lui è uno dei fondatore dell’ Actor’s center di Roma, La sua carriera nel mondo della recitazione e dell’arte ...

Il Sussidiario.net

è legato dal 2003 alla collega Anna Ferzetti . Pur non essendo sposati, i due hanno avuto due figlie, Greta e Lea , nate rispettivamente nel 2006 e nel 2012. "non ...Tra tutte le coppie del cinema italiano, quella composta dae Anna Ferzetti è una delle più belle di sempre. Insieme da poco meno di venti anni e genitori di due splendide bambini, i due attori non sono mai convolati a nozze. Eppure, ...Anna Ferzetti, è la donna che ha stregato il cuore di Pierfrancesco Favino, con gli occhi da cerbiatta è riuscita a stregare uno degli uomini ...L'attrice Anna Ferzetti è figlia d'arte: sapete infatti chi è il padre? È molto famoso: di seguito vi diciamo chi è ...