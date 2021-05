Palermo | quanti assenti in vista della Virtus Francavilla | si fermano Odjer e Martin

Leggi su mediagol

(Di sabato 1 maggio 2021) Ilè partito alla volta diFontana con solo 17 elementi.Tanti infortuni in casa rosanero che indel match di domenica sera contro la compagine pugliese, dovrà rinunciare a diverse pedine importanti. Un match fondamentale per gli uomini guidati da mister Filippi, in caso di vittoria infatti si potrebbe centrare il settimo posto ma solo se il Foggia non battesse il Catania. Il tecnico siciliano, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', per forza di cose non potrà far riposare neanche i calciatori diffidati e dunque schiererà la migliore formazione possibile.In settimana sono stati altri due a doversi arrendere:. Il ghanese è alle prese con un fastidio muscolare che rischia di tenerlo fuori anche per la prima dei playoff, la sua sarà una situazione ...