MotoGP, gara 2 maggio: orario, programma GP Spagna 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8 (Di sabato 1 maggio 2021) Ci avviciniamo alle qualifiche, ma la nostra mente è già a domani quando alle 14.00 scatterà il Gran Premio di Spagna per quanto riguarda la MotoGP. Tutto è pronto da Jerez de la Frontera per la prima delle quattro competizioni che si terranno in terra spagnola. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand Il circuito che nel 2020 ha accolto il primo doubleheader della serie nel mese di luglio e che ha visto il gravissimo infortunio all’iberico Marc Marquez si prepara per il secondo atto europeo del campionato dopo le due competizioni nel deserto arabo e la tappa di Portimao (Portogallo). Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) guida la graduatoria del Mondiale con due affermazioni all’attivo nelle prime tre competizioni. L’ex alfiere di casa Petronas, dominatore lo scorso anno, ha l’occasione di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Ci avviciniamo alle qualifiche, ma la nostra mente è già a domani quando alle 14.00 scatterà il Gran Premio diper quanto riguarda la. Tutto è pronto da Jerez de la Frontera per la prima delle quattro competizioni che si terranno in terra spagnola. Attiva ora e guarda le gare di, Moto2 e Moto3 live e on demand Il circuito che nel 2020 ha accolto il primo doubleheader della serie nel mese di luglio e che ha visto il gravissimo infortunio all’iberico Marc Marquez si prepara per il secondo atto europeo del campionato dopo le due competizioni nel deserto arabo e la tappa di Portimao (Portogallo). Il francese Fabio Quartararo (Yamaha)la graduatoria del Mondiale con due affermazioni all’attivo nelle prime tre competizioni. L’ex alfiere di casa Petronas, dominatore lo scorso anno, ha l’occasione di ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP gara MotoGp, Gp Spagna: Marquez cade nelle libere. In ospedale per accertamenti Il pilota di Cervera era tornato in gara sui circuito portoghese di Portimao spagnolo ma aveva ... Così il dottor Michele Zasa, della Clinica Mobile della MotoGp, a Sky Sport, in merito alla caduta di ...

Griglia di partenza MotoGp/ Jerez felice per Quartararo, Gp Spagna 2021 ... che esattamente come nella settimana precedente fu secondo sulla griglia di partenza MotoGp per poi essere secondo anche sul traguardo della gara della domenica pomeriggio. La differenza si fa ...

