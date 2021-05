Morte soldatessa Guillén: azione disciplinare per 21 militari (Di sabato 1 maggio 2021) L’esercito statunitense ha annunciato di aver intrapreso un’azione disciplinare contro 21 ufficiali e sottufficiali a Fort Hood, in Texas, in relazione alla Morte della soldatessa Vanessa Guillén. La soldatessa era scomparsa nell’aprile del 2020. Due mesi dopo la sua scomparsa il suo corpo venne ritrovato vicino ad un fiume a 30 chilometri dalla base. Guillén era Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) L’esercito statunitense ha annunciato di aver intrapreso un’contro 21 ufficiali e sottufficiali a Fort Hood, in Texas, in relalladellaVanessa. Laera scomparsa nell’aprile del 2020. Due mesi dopo la sua scomparsa il suo corpo venne ritrovato vicino ad un fiume a 30 chilometri dalla base.era

