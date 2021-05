Lampedusa, 532 i migranti arrivati sull’isola nella notte. Salvini: “Inaccettabile, ho scritto a Draghi” (Di sabato 1 maggio 2021) Sono quattro gli sbarchi nella notte che hanno portato 532 i migranti sull’isola siciliana. Tra questi anche molte donne e minori a bordo soccorsi dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia di finanza. Immediati i soccorsi notte di sbarchi a 12 miglia dall’isola di Lampedusa dove, con 4 diverse imbarcazioni, sono arrivati 532 migranti. A soccorrere le imbarcazioni con donne e bambini, sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Tutti i migranti, dopo un primo controllo sanitario sul molo Favaloro, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono presenti sono già 572 persone. Salvini: “Inaccettabile, ho scritto a ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Sono quattro gli sbarchiche hanno portato 532 isiciliana. Tra questi anche molte donne e minori a bordo soccorsi dalla Capitaneria di porto e dalla Guardia di finanza. Immediati i soccorsidi sbarchi a 12 miglia dall’isola didove, con 4 diverse imbarcazioni, sono532. A soccorrere le imbarcazioni con donne e bambini, sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. Tutti i, dopo un primo controllo sanitario sul molo Favaloro, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono presenti sono già 572 persone.: “, hoa ...

