Il discorso di Fedez al Concertone e la “trattativa” su ddl Zan e Lega con i dirigenti Rai Il Carroccio | “Se ci attacca l’azienda non paghi i sindacati”

Il discorso di Fedez al Concertone del primo maggio è diventato un caso ancora prima di salire sul palco. Secondo le ultime indiscrezioni di queste ore infatti, la direzione di Rai3 lo ha invitato a smussare i contenuti del discorso da portare in tv per il primo maggio. Al centro del suo intervento il ddl Zan contro l'omotransfobia e in particolare l'ostruzionismo del Carroccio che sta bloccando la legge in Parlamento. Non è ancora chiaro cosa dirà alla fine il rapper, ma intanto il Carroccio ha diffuso una nota preventiva nella quale minaccia gli organizzatori: "Se Fedez ci attacca, la Rai non paghi i sindacati", è l'attacco. Le "trattative" per il discorso – In particolare sarebbe stata la vice di ...

