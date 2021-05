Giornata Internazionale della Danza 2021 | un video dal teatro Arcimboldi

(Di sabato 1 maggio 2021) MILANO – In occasionepromossa dall’International Dance Council dell’UNESCO, i giovani “cigni”, allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto di Milano, tornano a fare sentire, alta, la loro voce. L’ultimo Decreto Legge, che ha previsto per gli spettacoli dal vivo, 500 posti al chiuso o al massimo il 50%sala occupata (ndr: capienza2400 posti) non permette ai nostri cigni di spiccare il volo. Accademia Ucraina di Balletto ripropone così oggi, 29 aprile, il brevededicato al Lago dei Cigni, girato, secondo tutti i protocolli anti covid, sul Palco del, grazie alla gentile concessione degli spazi da parte del ...

MILANO - In occasione della a Giornata Internazionale della Danza promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO, i giovani "cigni", allievi ...