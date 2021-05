Covid: Gb, raccolta fondi per memoriale vittime a St.Paul (Di sabato 1 maggio 2021) È stata lanciata una campagna per raccogliere 2,3 milioni di sterline per costruire un memoriale in omaggio alle vittime del Covid, all'interno della Cattedrale di St Paul a Londra. Lo riporta la Bbc. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) È stata lanciata una campagna per raccogliere 2,3 milioni di sterline per costruire unin omaggio alledel, all'interno della Cattedrale di Sta Londra. Lo riporta la Bbc. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid raccolta Covid: Gb, raccolta fondi per memoriale vittime a St.Paul È stata lanciata una campagna per raccogliere 2,3 milioni di sterline per costruire un memoriale in omaggio alle vittime del Covid, all'interno della Cattedrale di St Paul a Londra. Lo riporta la Bbc. L'iniziativa prevede la realizzazione di un libro della memoria online installato in una struttura appositamente costruita: ...

Covid: Gb, raccolta fondi per memoriale vittime a St.Paul

Covid: Gb, raccolta fondi per memoriale vittime a St.Paul È stata lanciata una campagna per raccogliere 2,3 milioni di sterline per costruire un memoriale in omaggio alle vittime del Covid, all'interno della Cattedrale di St Paul a Londra. Lo riporta la Bbc.

