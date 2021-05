Coronavirus a Nettuno | 259 positivi e 4 nuovi casi | i dati di oggi 1 maggio

(Di sabato 1 maggio 2021) Sono quattro idiregistrati nelle ultime 24 ore a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registra anche la guarigione di un paziente ricoverato in ospedale. Gli attualmentesono 259 di cui 17 ospedalizzati. Leggi anche:Lazio: in discesa, ricoveri e decessi. “Ieri record di somministrazioni con oltre 43 mila vaccini” su Il Corriere della Città.

Sono cinque i nuovi casi diregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche sette guarigioni. Gli attualmente positivi sono 256 di cui 18 ...A sole 24 ore dall'ultimo decesso, la città dicontinua a essere in lutto per la 58esima vittima causata dal. Questa volta ad andarsene è stata una donna di 68 anni, la quale era stata ricoverata in ospedale. ' Se ne è andata ...A Nettuno si registra la 58esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 68 anni che era ricoverata in una struttura ospedaliera. “Se ne è andata un’altra nostra concittadina – d ...Sono cinque i nuovi casi di coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche sette guarigioni ...