Caso arbitri in B, l'Aia: 'Inchiesta nota, pronti ad agire a fine indagini' (Di sabato 1 maggio 2021) Poche righe significative, con cui l'Aia - l'associazione italiana arbitri - interrompe a metà pomeriggio il silenzio dopo la deflagrazione del Caso che vede due fascicoli aperti (uno dalla Procura ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Poche righe significative, con cui l'Aia - l'associazione italiana- interrompe a metà pomeriggio il silenzio dopo la deflagrazione delche vede due fascicoli aperti (uno dalla Procura ...

pisto_gol : Il flop della #SuperLega, gli sviluppi del caso #Suarez, la condanna di #Lotito, i giudizi truccati per alterare pr… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Arbitri, inchiesta #Serie B. L’#Aia: “Caso noto, pronti ad agire” - Armando89751458 : RT @pisto_gol: Il flop della #SuperLega, gli sviluppi del caso #Suarez, la condanna di #Lotito, i giudizi truccati per alterare promozioni… - lamortevito : Caso arbitri in Serie B, l’Aia: “Inchiesta nota, pronti ad agire a fine indagini” @gazzetta - sportli26181512 : Caso arbitri in B, l’Aia: “Inchiesta nota, pronti ad agire a fine indagini”: Caso arbitri in B, l’Aia: “Inchiesta n… -