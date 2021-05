Calciomercato Milan, maxi operazione con l’Udinese? (Di sabato 1 maggio 2021) Il Milan pensa positivo in vista della prossima stagione e programma una trattativa per il top player dell’Udinese Rodrigo De Paul Milan, l’affare con l’Udinese è un segnale di ottimismo verso la Champions, per la quale il fallimento non si prende in considerazione. Gazzetta dello sport di questa mattina traduce così queste parole: “Assalto a De Paul, partita l’offerta: Hauge e soldi”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 RAIOLA PROCURATORE- “L’argentino dell’Udinese costa 40 milioni e ha Raiola come procuratore, un incrocio intrigante col futuro di Donnarumma”. La rosea di questa mattina parla proprio di un’offerta rossonera all’Udinese in ottica Champions, il che lascerebbe trasparire un certo ottimismo ma del resto, senza quello, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Ilpensa positivo in vista della prossima stagione e programma una trattativa per il top player delRodrigo De Paul, l’affare conè un segnale di ottimismo verso la Champions, per la quale il fallimento non si prende in considerazione. Gazzetta dello sport di questa mattina traduce così queste parole: “Assalto a De Paul, partita l’offerta: Hauge e soldi”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 RAIOLA PROCURATORE- “L’argentino delcosta 40 milioni e ha Raiola come procuratore, un incrocio intrigante col futuro di Donnarumma”. La rosea di questa mattina parla proprio di un’offerta rossonera alin ottica Champions, il che lascerebbe trasparire un certo ottimismo ma del resto, senza quello, ...

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - DiMarzio : #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - calciomercatoit : ????#Milan, assalto a #dePaul: si pensa allo scambio con #Hauge, #Pobega o #Brescianini ??#CMITmercato - sportli26181512 : Serie A, oggi Verona-Spezia, Crotone-Inter e Milan-Benevento: le probabili formazioni e dove vederle in tv: La 34es… -