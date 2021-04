Valentino Rossi: “Correrò in MotoGP con la mia VR46? Difficile, non impossibile”. Il futuro da pilota del Dottore (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Team VR46 di Valentino farà il proprio ingresso ufficiale in MotoGP nel 2022. Il Dottore ha siglato una partnership quinquennale con Aramco, la compagnia petrolifera nazionale saudita e sponsor della squadra del numero 46 nella classe regina del Motomondiale. Come ha dichiarato il centauro di Tavullia si tratta di una chiusura del cerchio dopo il grande lavoro fatto dalla VR46 negli ultimi dieci anni con il progetto dell’Academy. Il nove volte Campione del Mondo sta attualmente correndo con la Yamaha Petronas, team satellite della scuderia di Iwata lasciata al termine della passata stagione. Il 42enne è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’accordo: “Siamo tutti molto contenti, anche perché è un partner molto importante. Si tratta di uno sponsor molto rilevante anche per la ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Teamdifarà il proprio ingresso ufficiale innel 2022. Ilha siglato una partnership quinquennale con Aramco, la compagnia petrolifera nazionale saudita e sponsor della squadra del numero 46 nella classe regina del Motomondiale. Come ha dichiarato il centauro di Tavullia si tratta di una chiusura del cerchio dopo il grande lavoro fatto dallanegli ultimi dieci anni con il progetto dell’Academy. Il nove volte Campione del Mondo sta attualmente correndo con la Yamaha Petronas, team satellite della scuderia di Iwata lasciata al termine della passata stagione. Il 42enne è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate dopo l’accordo: “Siamo tutti molto contenti, anche perché è un partner molto importante. Si tratta di uno sponsor molto rilevante anche per la ...

