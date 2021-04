Umberto Tozzi: chi è, età, carriera, vita privata (Di venerdì 30 aprile 2021) Umberto Tozzi è un cantautore italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Lui questa sera, venerdì 30 aprile, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in quanto ospite a Top Dieci condotto da Carlo Conti. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Umberto Tozzi: chi è? Umberto Tozzi nasce il 4 marzo 1952, ha 69 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Lui figlio di un agente di polizia ed una casalinga, inizia a suonare nella band del fratello Franco dopo aver studiato chitarra dall’adolescenza. Ben presto incontra il produttore e musicista Giancarlo Bigazzi che sarà molto importante per la sua carriera: nel 1976 pubblica l’album Donna amante mia e l’anno successivo stravince il Festivalbar con la popolarissima Ti Amo. Poco dopo Umberto ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 30 aprile 2021)è un cantautore italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Lui questa sera, venerdì 30 aprile, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in quanto ospite a Top Dieci condotto da Carlo Conti. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?nasce il 4 marzo 1952, ha 69 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Lui figlio di un agente di polizia ed una casalinga, inizia a suonare nella band del fratello Franco dopo aver studiato chitarra dall’adolescenza. Ben presto incontra il produttore e musicista Giancarlo Bigazzi che sarà molto importante per la sua: nel 1976 pubblica l’album Donna amante mia e l’anno successivo stravince il Festivalbar con la popolarissima Ti Amo. Poco dopo...

