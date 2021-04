Tragedia Israele, più di 40 morti durante raduno religioso sul Monte Meron (Di venerdì 30 aprile 2021) Tragedia in Israele dove oltre 40 persone (44, stando alle prime indiscrezioni) sono morte durante un raduno religioso che si è tenuto a Meron. Erano più di 100mila le persone presenti ed è proprio il sovraffollamento una delle possibili cause del cedimento della gradinata che avrebbe provocato il panico e il fuggi fuggi generale. Il raduno di massa ebraico sul Monte Meron, in Galilea, si è dunque trasformato in una vera e propria Tragedia con il numero dei morti che potrebbe ancora salire. Tantissimi anche i feriti, rimasti schiacciati quando la folla ha cominciato a fuggire all’impazzata, impaurita dal grande tonfo dovuto appunto al cedimento della gradinata. Ma andiamo con ordine cercando di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021)indove oltre 40 persone (44, stando alle prime indiscrezioni) sono morteunche si è tenuto a. Erano più di 100mila le persone presenti ed è proprio il sovraffollamento una delle possibili cause del cedimento della gradinata che avrebbe provocato il panico e il fuggi fuggi generale. Ildi massa ebraico sul, in Galilea, si è dunque trasformato in una vera e propriacon il numero deiche potrebbe ancora salire. Tantissimi anche i feriti, rimasti schiacciati quando la folla ha cominciato a fuggire all’impazzata, impaurita dal grande tonfo dovuto appunto al cedimento della gradinata. Ma andiamo con ordine cercando di ...

