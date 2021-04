Tommaso Zorzi furioso con Gilles Rocca | “Basta | sei noioso e banale”

(Di venerdì 30 aprile 2021)VSIeri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che ha visto non solo ingresso di Ignazio Moser tra i naufraghi, ma anche uno scontro tra. L’opinionista già da giorni ha detto che le sue preferenze nei confronti dell’attore sono via L'articolo proviene da Novella 2000.

Stefano Bettarini ha detto la sua su, andandoci giù veramente duro sull'opinionista dell'Isola dei Famosi e vincitore del Grande Fratello Vip. Per certi tratti, l'ex calciatore ha sparato veramente a zero. Ecco che cosa ha ...Su Canale 5 la nuova puntata de l''Isola dei famosi', con Ilary Blasi alla conduzione, Elettra Lamborghini,e Iva Zanicchi opinionisti e Rosolino inviato in Honduras, ha riscosso 2,871 ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, che ha visto non solo ingresso di Ignazio Moser tra i naufraghi, ma anche uno scontro tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca.Isola 2021, Miryea smaschera i Primitivi. Tommaso Zorzi furioso: «Basta prenderci per il cu*o». Puntata di giovedì sera all'insegna dei litigi tra lo studio e la ...